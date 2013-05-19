البحرين: الإيرانيون يتدخلون بشؤوننا لتغطية وضعهم المرير

أدانت البحرين بشدة ما وصفته بـ"التصريحات غير المسؤولة" التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، السيد حسين أمير عبداللهيان، مؤخراً واعتبرتها "تدخلاً مرفوضاً وغير مقبول في شؤونها الداخلية، وسلوكاً غير مسبوق في العلاقات بين الدول".

وذكّر وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية، السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر أن "كبار المسؤولين الإيرانيين يتحدثون كل يوم عن البحرين بأكثر مما يتحدثون عن بلادهم وسياستها ومصالحها وأوضاع شعبها الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وذلك من أجل التغطية على الواقع المرير الذي يعانيه الشعب الإيراني من الظلم والاستبداد، وانتهاك أبسط حقوقه الإنسانية في الحياة الكريمة".

وتابع قائلاً إن "تماديهم غير المسؤول بإطلاق مثل هذه التهديدات والتحذيرات على مدار الساعة أصبح ركناً أساسياً من الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية الممنهجة ضد مملكة البحرين، ما يؤكد عدم التزام واحترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية". وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك أن مملكة البحرين لا تعطي هذه التهديدات أي اعتبار".

واختتم العامر تصريحه، موضحاً أن البحرين تعتبر تصريحات عبداللهيان "تهديدات عدائية وإساءة صريحة ومباشرة لعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدول مجلس التعاون، وسوف تكون لها نتائجها الخطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والعالم العربي والأمن والسلم الدوليين".