قتيل و5 جرحى في اشتباكات داخل مخيم للفلسطينيين بلبنان

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات اندلعت بين عناصر من حركة فتح ومجموعة تابعة للناشط المتشدد بلال بدر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، جنوب لبنان.

وأشار مراسل قناة "العربية" في بيروت، عدنان غملوش، إلى أنه تم خلال الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومنها القذائف الصاروخية.

ومن جهتها أكدت مواقع إخبارية لبنانية أن الشخص الذي لقي حتفه خلال الاشتباكات ينتمي لحركة فتح، ويدعى معاوية مظلوم.

يذكر أن الناشط الإسلامي بلال بدر مقرب من جماعة "فتح الإسلام" التي دارت بينها وبين الجيش اللبناني عام 2007 اشتباكات عنيفة في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس (شمال لبنان).