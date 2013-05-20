العراق.. هجمات على مواقع للشرطة والجيش في الأنبار

أفاد مراسل "العربية" بمقتل ستة من عناصر الشرطة العراقية في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة حديثة بالأنبار، كما أفيد بوقوع إصابات بعد استهداف مقر عمليات الأنبار بالرمادي بخمسة صواريخ .

وكانت شرطة الأنبار عثرت على 10 جثث غرب الرمادي من بينهم 4 جثث من عناصر الشرطة الذين اختفوا في بادية الأنبار قبل يومين.

وشنّ مسلحون هجوماً على نقطة تفتيش مشتركة للشرطة والجيش في بلدة راوة (غرب الرمادي)، وتحدثت الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد الجيش والشرطة.

كما قطعت الشرطة العراقية الطريق الدولي الرابط بغداد بعمّان ودمشق، وأفيد باشتباكات مع مسحلين في المنطقة.

ومن جانبه، قال النائب عن ائتلاف العراقية أحمد العلواني إنه لم يبق لدى اللجان التنسيقية للتظاهرات سوى خيارين لا ثالث لهما وهما المواجهة المسلحة مع حكومة المالكي أو إعلان الإقليم.