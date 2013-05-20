سفير مصر يطمئن على الموقوفين في الإمارات للمرة الثانية

التقى سفير مصر في الإمارات الأحد الموقوفين المصريين على ذمة القضية الأمنية، وذلك للمرة الثانية في غضون شهرين.

وأكد السفير تامر منصور أنه اطمأن على توفير الإقامة الكريمة والرعاية الصحية للموقوفين، كاشفاً أن حالتهم الصحية والنفسية جيدة، ومعنوياتهم مرتفعة.

وأضاف منصور أنه أجرى مع الموقوفين حوارات اتسمت بالصراحة، أكدوا له خلالها أنهم على اتصال دائم عبر الهاتف مع ذويهم وأسرهم، وهو الأمر الذي يخفف بصورة ملموسة من عزلتهم ويساعد في حل كثير من المشاكل الحياتية لأسرهم، حسب تعبير السفير.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة تقديم الخدمات القنصلية المطلوبة للموقوفين، خاصة فيما يتعلق بإصدار توكيلات جديدة من جانب بعض المحتجزين لذويهم للعمل بها في قضاء شؤونهم داخل مصر.

والتقى السفير، على جانب زيارته للموقوفين، بعض المسؤولين الإماراتيين في مكتب النائب العام الاتحادي الإماراتي، الذين أكدوا له أن التحقيقات شارفت على الانتهاء، وسيتم إصدار قرار الإحالة للمحاكمة في وقت قريب.

وأشار منصور إلى أن التنسيق جار حالياً مع السلطات الإمارتية لإعداد لقاء مباشر بين المحتجزين وذويهم الموجودين في الإمارات في أقرب فرصة ممكنة.