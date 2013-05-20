قتلى وجرحى في 8 انفجارات هزت بغداد والبصرة

هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة العراقية بغداد ومدينة البصرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 62 شخصاً في المدينتين في حصيلة أولية، حسب ما أفاد مراسل قناة "العربية"، كما أصيب أكثر من 121 شخصاً في سلسلة الهجمات المتزامنة التي وقعت.

وكانت الشرطة العراقية قالت إن 6 سيارات ملغومة انفجرت، الاثنين، في بغداد، ما أدى إلى مقتل عشرين شخصا على الأقل، بينما انفجرت سيارتان مفخختان في مدينة البصرة في جنوب العراق التي يغلب على سكانها الشيعة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإخلاء ضحايا الهجمات.

وأسفر التفجير في منطقة الكمالية عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، وفي الإعلام قتل شخصان وأصيب 10 آخرون بعد أن انفجرت السيارة قرب أحد الأسواق، وفق معلومات أولية.

أما في الشعلة فأسفر التفجير عن إصابة 9 أشخاص، بينما جرح 7 آخرون قرب شارع المعهد في منطقة الزعفرانية.

كما انفجرت سيارة في منطقة الكاظمية قرب ساحة صنعاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وفي مدينة البصرة، قال مصدر أمني في وقت سابق إن التفجيرات التي وقعت هناك أسفرت عن سقوط 7 قتلى وجرح 20 آخرين.

وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات قليلة من مقتل 24 من عناصر الشرطة في هجمات وعملية تحرير مختطفين في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار مساء الأحد.