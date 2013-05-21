الرئيس الأميركي يعلن ولاية أوكلاهوما "منطقة منكوبة"

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ولاية أوكلاهوما "منطقة منكوبة" بعد إعصار قوي ضرب الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة، وأسفر عن مقتل 51 شخصاً على الأقل وتدمير العديد من المنازل واجتياح مئات الأبنية بينها مدرستان.



واجتاح الإعصار ضاحية أوكلاهوما سيتي برياح وصلت سرعتها إلى 300 كلم/ساعة.

وقال صحافيون من محطة التلفزيون المحلية "كاي اف او ار/ان بي سي" إن أطفالا احتجزوا بين أنقاض مدرسة في مدينة موري التي يقطنها حوالي 55 ألف نسمة، والتي تأثرت أكثر من غيرها بالإعصار. وأظهرت صور بثتها محطات التلفزة عناصر من فرق الإنقاذ وهي تبحث بين الأنقاض.

وبثت محطة التلفزيون المحلية من خلال مروحية صوراً تظهر منازل على مسافات كبيرة وهي مدمرة كليا، وأشخاصا بين أنقاض المنازل مع تدمير عشرات السيارات.

كما سجل اندلاع حريق واحد على الأقل في المنطقة. وتم إخلاء المركز الطبي في المدينة، حسب ما قال متحدث لمحطة "سي ان ان"، وتم نقل كل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وقدرت الأرصاد الجوية المحلية قوة الإعصار بـ"إي أف 44" على سلم الأعاصير، ما يعني إعصارا مع رياح تصل سرعتها إلى ما بين 260 و320 كلم في الساعة.