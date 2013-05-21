العراق.. النجيفي يشن هجوماً عنيفاً على المالكي

هاجم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة، محذراً إياه من الاستهتار بدماء العراقيين، ومحملاً إياه مسؤولية دماء الشعب.

كما طالب النجيفي رئيس الوزراء بأن يتحلّى بالشجاعة ويشرح مكامن إخفاق حكومته في ظل تصاعد عمليات العنف في البلاد.

واعتبر عدم حضور المالكي جلسة البرلمان التي انعقدت الثلاثاء انتهاكاً للدستور، مشيراً إلى أن البرلمان مكلّف وفق القانون بطلب جلسة طارئة واستجواب أيّ مسؤول في البرلمان أو الحكومة.

وأشار النجيفي إلى أنه رغم إثبات السلطات البريطانية أن أجهزة كشف المتفجرات فاسدة إلا أن الداخلية مازالت تستخدمها.

وعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لبحث التطورات الامنية لاسيما في الأنبار والمواجهة القائمة مع المعتصمين، إضافة إلى سلسلة التفجيرات التي تشهدها البلاد وآخرها أمس حيث أدت الى مقتل 79 شخصاً.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن أنه بصدد إجراء تغييرات على المناصب الأمنية في البلاد مع تصاعد أعمال العنف.