جولة جديدة لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط

توجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الشرق الأوسط في جولة جديدة يستهلها بالأردن لبحث الأزمة السورية والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويزور كيري الخميس والجمعة القدس ورام الله في الضفة الغربية، في محاولة لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي كانت قد قالت الأسبوع الماضي: "إننا ملتزمون بالعمل مع جميع الأطراف بهدف الوصول إلى سلام دائم عبر مفاوضات مباشرة".

وفي العاصمة الأردنية سيبحث كيري أيضاَ مسألة الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، لاسيما وأن الأردن سيستضيف اجتماعا جديدا لمجموعة أصدقاء سوريا.

وسيناقش كيري مسألة عقد مؤتمر "جنيف 2" المتوقع الشهر المقبل، بعد مؤتمر "جنيف" الأول الذي عقد في يونيو /حزيران 2012 والذي أنتج اتفاقا على تسوية سياسية في سوريا ظل حبرا على ورق.