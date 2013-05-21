سفينتان حربيتان تنضمان للقوة الروسية في البحر المتوسط

أعلنت روسيا، الثلاثاء، عن انضمام سفينتين حربيتين من أسطول البحر الأسود إلى القوة العسكرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن المتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي فياشيسلاف تروخاشيوف قوله إنه "في إطار عملية مداورة مخطط لها، بدأت السفينتان الحربيتان الكبيرتان نيكولاي فيلشنكوف وأزوف مهامهما في البحر الأبيض المتوسط".

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في نيسان/أبريل الماضي عن تشكيل قوة مساعدة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، وأرسلت سفناً حربية عدة من أسطول المحيط الهادئ إلى المنطقة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن وجود قوة مساعدة بحرية دائمة في البحر الأبيض المتوسط ضروري للدفاع عن مصالح روسيا في المنطقة.

وتتضمن القوة حالياً سفناً من أساطيل المحيط الهادئ والشمالي والبلطيق والبحر الأسود.

يُذكر أن الاتحاد السوفييتي سابقاً أبقى أسطولاً في البحر الأبيض المتوسط من الـ1967 حتى الـ1992.