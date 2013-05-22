البحرين تعلن العثور على طائرة تجسس إيرانية شمال المملكة

كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن عثورها على طائرة تجسس إيرانية شمال المملكة، وهي المرة الأولى التي تعلن السلطات الأمنية البحرينية مثل هذا الخبر.

واستنكر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هذا العمل الذي وصفه بـ"العدائي"، مؤكداً أنه يعكس "إصرار إيران على التدخل في شؤون الأمن الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها".

وذكّر أن الأجهزة الأمنية البحرينية ضبطت في السابق خلية إرهابية كانت تعمل على مهاجمة أهداف حيوية واستهداف شخصيات مهمة، بعد أن قامت بالتحري عن أعضائها وتنقلاتهم وأماكن تدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التجسس والتخريب هذه تعد "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مضيفاً: "هذا يدعونا إلى العمل بمزيد من اليقظة بما يضمن تحقيق الأمن والحماية اللازمة لأوطاننا".

وشدد على أن "ما تتعرض له المنطقة من أحداث أمنية يجعلنا نعي حقيقة الأخطار المحيطة بنا والتي تهدد أمننا واستقرارنا، الأمر الذي يتطلب موقفا جماعيا مشتركا مع زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة، وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات".

وفي سياق متصل، أشاد وزير الداخلية البحريني باليقظة والجاهزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية السعودية، خاصةً بعد تمكنها من القبض على عناصر خلية تجسس تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.