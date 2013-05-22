عبدالله بن زايد: إعفاء الإماراتيين من "شنغن" خلال عام

أعلن عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن التوصل إلى قرار حول إعفاء المواطنين من الحصول المسبق على تأشيرة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي، سيكون في غضون الشهور الـ12 المقبلة.

وأوضح في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، أنه "تم رفع توصية إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، التي سترفعها إلى برلمان الاتحاد الأوروبي للتصديق عليها" مؤكداً أن "الأشهر المقبلة ستشهد تغييراً حقيقياً في هذا الصدد، إضافة إلى تأشيرة الدخول إلى بريطانيا".

إلى ذلك، أفاد الوزير الإماراتي أن "بعض السفارات في الدولة تقوم بأعمال خارج اتفاقية فيينا، التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية في البلدان المبتعثة بها"، موضحاً أن "سفارة الفلبين اتصلت بشركات متخصصة في جلب العمالة الفلبينية لإلزامها ببعض الضوابط لحماية عمالها".

وأضاف أن "من حق الحكومة الفلبينية حماية عمالها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولكن في الفلبين وليس في الإمارات".

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن "أي اتصالات تجريها السفارات مع أي جهة محلية بعيداً عن وزارة الخارجية الإماراتية تحت أي حجة، بما فيها قضايا الاتجار في البشر، وأوضاع العمالة وحقوق الإنسان، وغيرها، تعد مساساً بسيادة الدولة، ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية"، مؤكداً أن "الوزارة تعد البوابة الرئيسة للتواصل بين السفارات وأي جهة داخلية حكومية أو خاصة، وفي حال وجود أي شكوى فإن الوزارة تتعامل معها على الفور، وتبلغ بها السفارة المعنية".