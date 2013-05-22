فيديو للحظة انطلاق إعصار أوكلاهوما بعدسة سائق سيارة

لا شك أن توثيق مآسي الطبيعة عند حدوثها، يذهلنا في كل مرة، ويجعل المرء يشعر بضعفه وعجزه أمام الكوارث الطبيعية. ويبدو أن أحد سكان "نيوكاسل" تمكن من تصوير الإعصار الذي ضرب ولاية "أوكلاهوما"، حين فاجأه وهو يقود سيارته. والتقطت كاميرا الهاتف الجوال العائد لـ"تشارلز كوك" مشاهد الإعصار عند بداية هبوبه، وتبلوره واشتداده قبل أن يقترب أكثر، فيفر السائق من وجهه خوفاً على حياته. ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، بداية هبوب الإعصار وسيره مجتاحاً عدداً من الممتلكات.

يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن الثلاثاء، ولاية أوكلاهوما "منطقة منكوبة"، بعد الإعصار الذي ضرب الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة، وأسفر عن مقتل 51 شخصاً على الأقل، وتدمير العديد من المنازل واجتياح مئات الأبنية بينها مدرستان. وكان الإعصار اجتاح ضاحية أوكلاهوما سيتي برياح وصلت سرعتها إلى 300 كلم/ساعة.

وقال صحافيون من محطة التلفزيون المحلية "كاي اف او ار/ان بي سي" إن أطفالا احتجزوا بين أنقاض مدرسة في مدينة موري التي يقطنها حوالي 55 ألف نسمة، والتي تأثرت أكثر من غيرها بالإعصار. وقدرت الأرصاد الجوية المحلية قوة الإعصار بـ"إي أف 44" على سلم الأعاصير، ما يعني إعصارا مع رياح تصل سرعتها إلى ما بين 260 و320 كلم في الساعة.