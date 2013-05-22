قائد عسكري: حرب إسرائيل المقبلة ستكون مفاجئة

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال، عمير ايشيل، الأربعاء 22 مايو/أيار، من أن الحرب المقبلة ستكون مفاجئة لإسرائيل ومتعددة الجبهات، وقال إن صواريخ "اس-300" في طريقها من روسيا الى سوريا، وإن جهات عدة تتطلع للحصول على هذه القدرات.

وأضاف أن "التفوق الجوي الإسرائيلي هو شرط لانتصار سريع، وله أبعاد استراتيجية، ولهذا لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بوقوع هذه الأسلحة بأيدي مجموعات مختلفة، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة في لبنان وفي غزة".

وقال إن "إسرائيل مستعدة لمهاجمة سوريا لمنع وصول أسلحة متطورة إلى المقاتلين الجهاديين أو حزب الله في لبنان في حالة سقوط الرئيس بشار الأسد".

وأكد أن على الإسرائيليين "الاستعداد لصراع طويل ومؤلم إذا دخلت قواتهم معركة مع حزب الله أو إيران التي تدعمه".

وقال لمعهد فيشر لدراسات الطيران والفضاء، بالقرب من تل أبيب "إذا انهارت سوريا غدا فسوف نحتاج إلى اتخاذ إجراء لمنع النهب الاستراتيجي للأسلحة المتطورة، ويجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو للتصرف خلال ساعات".



