زلزال بقوة 8.2 يضرب كامشاتكا شرق روسيا

قالت هيئات الطوارئ الروسية إن زلزالا قوته 8.2 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لروسيا الجمعة، مما أدى الى تحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" لكنه لم يتسبب في خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال على عمق 620 كيلومترا في بحر اخوتسيك على مسافة 390 كيلومترا غربي أقرب مدينة وهي بيترو بافلوفسك -كامتشاتسكي.

وشعر السكان بالزلزال في بيترو بافلوفسك-كامتشاتسكي المدينة الرئيسية في كامتشاتكا والتي توجد بها قاعدة للغواصات النووية وفي جزيرة سخالين حيث يوجد أكبر مشروع للغاز الطبيعي بروسيا.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا من أمواج المد لسخالين وجزرالكوريل ونصحت سكان المناطق الخطيرة باللجوء الى أراض مرتفعة لكنها رفعت التحذير بعد بضع دقائق.

وشعر سكان شمال اليابان بالزلزال لكن لم تصدر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من أمواج المد.