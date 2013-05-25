استخبارات بريطانيا حاولت عبثاً تجنيد أحد قاتلي الجندي

في خبر مفاجئ، أعلن صديق مايكل أديبولاجو، أحد المتهمين بقتل الجندي البريطاني في لندن الأربعاء، الذي اعتقلته الشرطة البريطانية مساء الجمعة، إن جهاز الاستخبارات البريطاني حاول تجنيد صديقه.

وقال أبو نصيبة الذي يعرف أديبولاجو منذ 2002 ، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، إن صديقه رفض العرض الذي تقدم به عناصر جهاز الاستخبارات الداخلية "ام آي 5" للتعاون معهم. وأضاف أن صديقه توجه إلى بلده الأم نيجيريا في زيارة، ولما عاد ظلت الاستخبارات تحاول تجنيده عبثاً، مؤكداً أنه "تعرض بالإجمال إلى المضايقة، بحسب ما قال له صديقه صراحة".

وأوضح أن ال"أم أي5 " حاولت سؤال صديقه عما إذا كان يعرف بعض الأشخاص، مضيفا "بعدما أجابهم بأنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص وما إلى هنالك، سألوه عما إذا كان يرغب في التعاون معهم". وأعلنت "بي بي سي" أنه بعد المقابلة اعتقلت الشرطة أبو نصيبة.

من جهتها، أعلنت الشرطة أن عملاء من دائرة مكافحة الإرهاب اعتقلوا مساء الجمعة، رجلا في الـ31 من العمر بشبهة التحضير أو الرغبة في التحضير لاعتداءات إرهابية.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان هذا الاعتقال على صلة مباشرة بجريمة قتل الجندي لي ريغبي، الذي قتله إسلاميان مفترضان بالسلاح الأبيض الأربعاء في وضح النهار في شارع بلندن.

وظهر مايكل أديبولاجو في شريط فيديو ممسكا بسكين وساطور ملطخين بالدماء استخدمهما على ما يبدو لقتل جندي بدت في الشريط جثته ملقاة أرضا ليقول لأحد المارة إنه قتل الجندي لأن الجنود البريطانيين يقتلون المسلمين كل يوم.