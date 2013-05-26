الكويت تحذر مواطنيها من السفر للبنان وتدعوهم للمغادرة

حثت السلطات الكويتية مواطنيها، الأحد، على عدم التوجّه الى لبنان، داعية الموجودين هناك إلى المغادرة "بأسرع وقت ممكن" بعد سقوط صاروخين على الضاحية الشيعية في بيروت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان أنه "نظراً للأوضاع غير المستقرة في لبنان وعواقبها المنتظرة، يدعو مسؤول في وزارة الخارجية المواطنين الى توخي الحذر وعدم السفر الى لبنان في الوقت الحاضر".

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين في لبنان الى "مغادرته بأسرع وقت ممكن".

هذا وقد سقط صاروخان على الضاحية الشيعية ما أسفر عن إصابة أربعة عمال سوريين بجروح، وذلك غداة تعهّد أمين عام حزب الله حسن نصر الله بتحقيق "النصر" في سوريا، حيث تشارك قواته في معارك القصير.

يُذكر أن عشرات الآلاف من الكويتيين يتوجهون الى لبنان سنوياً خصوصاً في الصيف هرباً من اشتداد القيظ الذي يبلغ أحياناً 50 درجة مئوية في الظل.