عشائر الأنبار تشكل لجنة للتفاوض مع المالكي وسط خلافات

أُعلن اليوم في الأنبار عن تشكيل لجنة مكوّنة من شيوخ المنطقة للتفاوض مع الحكومة العراقية، إلا أن هذه المبادرة لم تحظَ بموافقة كافة زعماء المنطقة والمعتصمين ضد المالكي.

وأكد رئيس مجلس شيوخ الأنبار، حميد الشوكة، تشكيل لجنة من شيوخ مهمتها التفاوض مع الحكومة العراقية لحل أزمة التظاهرات المناهضة لرئيسها نوري المالكي.

وأوضح الشيخ الشوكة في اتصال مع قناة "العربية" قائلاً: "ننتظر رد الحكومة وننتظر تسمية اللجنة الحكومية المفاوضة، والكرة الآن في ملعبها".

ومن جانبه قال علي الحاتم، أحد شيوخ عشائر الأنبار: "ساحة الاعتصام لم تخول أحداً للتفاوض مع حكومة المالكي، ولن نقبل بأي لجنة تفاوضية ما لم تشكل من ساحة اعتصام الرمادي وبموافقة ساحات الاعتصام في المحافظات الأخرى".

وأضاف حاتم: "مازالت العشائر تنتظر قرار الائتلاف الوطني في استبدال المالكي، وإذا لم يستجيب الائتلاف لهذا المطلب فإننا ماضون في خياري المواجهة المسلحة أو إقامة الأقاليم الإدارية".