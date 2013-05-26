سلفيو البحرين يهاجمون نصر الله والخارجية تعتبره إرهابيا

وصف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بـ"الإرهابي". ودعا الجميع لإنقاذ لبنان من براثنه، على حد التغريدة التي جاء فيها: "الإرهابي نصر الله يعلن حرباً على أمته.. إيقافه وإنقاذ لبنان من براثنه واجب قومي وديني علينا جميعاً".

وأعقب تصريح وزير الخارجية، هجوم حاد على نصر الله من التيار السلفي البحريني، الذي تمثل جمعية الأصالة الإسلامية، الذراع السياسية للتيار السلفي، حيث قال النائب الشيخ، عبدالحليم مراد، رئيس جمعية الأصالة، تعليقاً على خطاب حسن نصر الله: "الحمد لله رب العالمين، عظيم المن والكرم، أن جعل "سيد المقاومة "المزعوم، يفضح نفسه بنفسه ويظهر للكافة حقيقته المقيتة، بأنه يقتل أبناء سوريا وبناتهم نصرة لنظام ساقط متوحش ذبح عشرات الألوف من الوريد إلى الوريد، بزعم "المقاومة" ومحاربة "التكفيريين"، حيث اعترف وبكل وقاحة بغزو سوريا وقتال قواته في صف الأسد، ونحن نقول له: خبت وخسئت ما أنت إلا كذاب أشر سيُهزم جمعُك ويولون الدبر. إن الرجل ظهر وكأنه شيطان فقد توازنه وأخذ يهذي ويخرف عن التدخل في القصير من أجل "المقاومة"، بعد الخسائر الفادحة التي يتكبدها على أيدي أبطال الجيش الحر، وعودة جنوده في توابيت يلفها عار الهزيمة، وسواد الحقد الطائفي، ناسياً أنه منذ أيام قليلة فقط قال إنه تدخل من أجل الدفاع عن "المقامات الشيعية" و"مقام السيدة زينب" ولمنع فتنة سنية شيعية"، وليس من أجل المقاومة".

وتابع مراد: "لقد وضع حسن نصر الله بيده نهاية حكايته المزيفة عن المقاومة والدفاع عن لبنان والأمة العربية، بعد أن تحدى المسلمين الذين اجتمعوا على نصرة الثورة والدفاع عن الثكلى، فكيف يكون مقاوماً من يقف في صف الظالمين الطغاة، ويحرض جنوده على قتل أهل السنة والجماعة من أجل "منع سبي زينب مرتين"، وفقاً للرسائل التي وزعها على أهالي جنوب لبنان".

وقال: "كما دندن الرجل كثيراً عن "الجماعات التكفيرية"، لخلط الأوراق ومغازلة الغرب وإخفائه وجهه الطائفي البغيض، رغم أن الكل يعلم أن الثورة انطلقت سلمية ولم تحمل السلاح إلا دفاعاً عن النفس بعدما بلغ السيل الزبى، وما الجماعات التكفيرية إلا أكذوبة إيرانية أميركية للتضليل والتغطية على جرائم الإبادة والتطهير الطائفي وعمليات الاغتصاب".

وأضاف القيادي السلفي: "لم يحطم نصر الله فقط حكاية المقاومة المزعومة، بل حطم وللأبد كونه حزباً إسلامياً يقاتل من أجل الأمة ونصرة المستضعفين، وأثبت أنه حزب إيراني بامتياز، يتخفى برداء لبناني كاذب، فلا هو لبناني ولا عربي ولا ينتمي للأمة الإسلامية، بل دجال أشر".

ودعا رئيس جمعية الأصالة الإسلامية "أبناء الأمة إلى الرد العملي على حرب الإبادة المعلنة على الشعب السوري، بدعم الثورة، ونجدة إخواننا في القصير، بالعتاد والمال والسلاح، من أجل تمكينهم لحماية أعراض نسائهم، وحماية أرواح أطفالهم وشيوخهم".