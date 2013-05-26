شخص يطعن جندياً فرنسياً والشرطة تعتقل 3 مشتبه بهم

اعتقلت الشرطة الفرنسية ثلاثة أشخاص على خلفية طعن جندي فرنسي في منطقة تجارية غربي باريس .

وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، قد أعلن من أديس أبابا أن الشخص الذي قام بالهجوم استخدم آلة حادة وهاجم الجندي من الخلف عندما كان في دورية مع رجلين آخرين، في إطار خطة فرنسية لمكافحة الإرهاب.

وقال مصدر أمني إن الجندي نزف كمية كبيرة من الدم، لكن حياته ليست في خطر، وإنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات العسكرية.

هذا.. واعتقلت الشرطة البريطانية ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في قضية مقتل جندي بريطاني في لندن.

وقالت سكوتلانديارد في بيان لها إن الموقوفين شباب في منتصف العشرينيات أوقفوا عقب مداهمات وعمليات تفتيش في أربع شقق جنوب شرق لندن.