صورة حصرية لطائرة التجسس الإيرانية التي كشفتها البحرين

حصلت "العربية.نت" على صورة حصرية لطائرة الاستطلاع الإيرانية التي أعلنت السلطات الأمنية في مملكة البحرين العثور عليها في المياه الإقليمية شمال المملكة العربية السعودية.

ومن المعروف أن الطائرة هي من نوع الطائرات التي تستخدمها السلطات الإيرانية في أعمال الاستطلاع والتجسس.

واستنكر وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، هذا العمل الذي وصفه بـ"العدائي"، مؤكداً أنه يعكس "إصرار إيران على التدخل في شؤون الأمن الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها".

يذكر أن الأجهزة الأمنية البحرينية قد ضبطت سابقاً خلية إرهابية كانت تعمل على مهاجمة أهداف حيوية واستهداف شخصيات مهمة، بعد أن قامت بالتحري عن أعضائها وتنقلاتهم وأماكن تدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات.