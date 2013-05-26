علي حاتم: أي قوات عراقية تذهب إلى سوريا سنمنعها بالقوة

أكد الشيخ علي الحاتم، أحد شيوخ عشائر الأنبار، أنه يتحفظ على نشر القوات العراقية في الأنبار، مشيراً إلى أن الاعتصامات وعدم التدخل في الشأن السوري خطان أحمران.

وأوضح الشيخ الحاتم أن قضية انتشار الجيش العراقي هي قضية سياسية يراد منها تحديد الاعتصامات وقرب الانتخابات والتدخل في الشأن السوري، مضيفاً في لقاء مع "العربية" أن "انتشار الجيش العراقي على الحدود مع سوريا قد يراد به التدخل في الأزمة السورية".

وحذر علي الحاتم من المساس بالمعتصمين أو ذهاب أي قوات عراقية إلى سوريا، مؤكداً أنه في حال تم ذلك سيتم منعهم وطردهم بالقوة، مطالباً الجيش العراقي بالخروج من المدن والانتشار على حدود العراق، ليس لتسهيل مرور الميليشيات بل لحماية العراق، على حد تعبيره.

وفي ختام حديثه أكد الحاتم أن "عشائر الأنبار والمنطقة الغربية متفقة على قضية واحدة، وهي لا تعامل ولا قبول لهذا الجيش في مناطقنا".