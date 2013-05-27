البحرين تحظر اتصال الجمعيات السياسية بـ"حزب الله"

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (21) لسنة 2013، بشأن حظر اتصال الجمعيات السياسية "بحزب الله" اللبناني.

والقرار يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة "حزب الله اللبناني"، باعتبارها منظمة إرهابية.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من تصريح وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر"، حيث وصف حسن نصر الله بالإرهابي، ودعا الجميع لإنقاذ لبنان، معتبراً إنقاذه واجباً قومياً ودينياً علينا جميعاً.

الجدير بالذكر أن جمعية الوفاق الشيعية المعارضة أعلنت في أكثر من مناسبة علاقتها الوطيدة بحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، بينما تصنف السلطات الأمنية الحزب وأمينه العالم كمنظمة إرهابية تقوم بزعزعة الأمن في البحرين.