علي الأمين ينتقد مشاركة حزب الله في القتال بسوريا

انتقد المرجع الديني اللبناني، علي الأمين، تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، المتعلقة بخوض عناصره القتال في سوريا.

وحذر الأمين، في حديث لـ"العربية"، من مشاركة أحزاب لبنانية، لا سيما حزب الله، في القتال في سوريا، متوقعاً أن ينتقل القتال إلى لبنان.

وفي حديث لـ"العربية" قال النائب في البرلمان اللبناني، أحمد فتفت، إن "ما حدث هو جريمة فعلية، وهذا ما رأته جميع القوى السياسية في لبنان"، مؤكداً أن "المستفيد الأول حسن نصر الله، الذي يريد أن يبرهن على وجود قوة تريد الشر بالطائفة الشيعية".

وأضاف "هناك شك كبير بأن الصواريخ التي أحدثت التفجير مصدرها حزب الله"، مستنداً بذلك إلى وجود الحزب في منطقة التفجير وسيطرته عليها خلال أحداث مايو/أيار 2008، متسائلاً: هل افتعل حزب الله القضية لمكسب سياسي؟

وأوضح فتفت أن ما قاله نصر الله "كلام غير مسؤول"، موضحاً أن القتال اللبناني في سوريا سيتسلل إلى داخل لبنان، الأمر الذي يريده نصر الله، لاعتقاده بأنه يملك الإمكانيات، فمنذ سنوات وحسن يسعى لتدمير الدولة اللبنانية، وفرض سيطرته عليها، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، هناك أطراف سياسية وتحليلية شيعية تقول إن حزب الله ليس بحاجة إلى أن يقوم بهذا العمل حتى يستقطب التعاطف، فضلاً عن أن هناك جهات أخرى مستفيدة لتفريق الشيعة، أو رداً لما قاله نصر الله "حاربونا في سوريا وليس في لبنان"، وهو سنحاربك في لبنان وسوريا.

يذكر أن انفجار صاروخين قد وقع صباحاً بالضاحية الجنوبية لبيروت، المعروفة بولائها لحزب الله، وأصيب على إثره 5 أشخاص بجروح.