50 قتيلاً و100 جريح في 7 انفجارات بالعاصمة بغداد

قتل ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد ظهر اليوم.

وأكد مصدر أمني لـ"العربية" أن الانفجار الأول وقع في منطقة بغداد الجديدة عبر سيارة تم ركنها في مرآب للسيارات وسط سوق شعبي قامت قوات الأمن بتفجيرها عن بعد بعد إلقاء القبض على سائقها، تبعه انفجار آخر في ساحة النصر وسط شارع السعدون بسيارة مفخخة تم ركنها في مرآب للسيارات أوقع 8 قتلى و10 جرحى وفي شارع السعدون، وبعد الانفجار الأول انفجرت سيارة مفخخة في شارع السعدون أوقعت 5 قتلى و18 جريحاً.

وأضاف المصدر الأمني أن الانفجارات تلاحقت، حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 10 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرق العاصمة، تبعه انفجار سيارة مفخخة قرب معارض لبيع السيارات في حي الحبيبية القريب من مدينة الصدر أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح، لتنتقل الهجمات إلى أحياء غرب العاصمة.

وفي البياع، انفجرت سيارة مفخخة قرب سوق شعبي أوقعت 10 قتلى و16 جرحى، كما انفجرت عبوة ناسفة قرب الانفجار الأول أوقعت 7 جرحى، وإلى الجنوب الغربي من العاصمة حيث أودى انفجار سيارة مفخخة في حي المعالف بحياة 9 مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح.

في الشمال الغربي من العاصمة بغداد، انفجرت سيارة مفخخة في ساحة العروبة قرب الكاظمية أوقعت 6 قتلى و9 جرحى، كما انفجرت سيارة أخرى في منطقة سبع البور أوقعت 4 قتلى و12 جرحى.

وتمكّنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على انتحاري كان يخطط لتفجير سيارته في مرآب للسيارات في منطقة "بغداد الجديدة" جنوب شرق العاصمة.

وحاول الانتحاري الهرب عندما شعر بخطر كشف هويته، لكنه وقع قيد الاعتقال، وأفرغت القوات الأمنية المنطقة من المدنيين وفجّرت السيارة في مكانها، لكن التفجير لم يوقع أي إصابات.