البشير يهدد جنوب السودان بإلغاء اتفاقيات التعاون

هدد الرئيس السوداني عمر البشير بإلغاء جميع اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان في حال عدم التزامها بأي جزء فيها، وقال البشير إنه ينذرالجنوب من تقديم الدعم للحركات المتمردة في بلاده.

وقال البشير مخاطبا حشداً جماهيرياً احتفالا باسترداد الجيش السيطرة على مدينة أبوكرشولا من متمردي الجبهة الثورية، إنه لن يكون هناك تفاوض بعد اليوم مع حركات قطاع الشمال، أوالعدل والمساواة، أو تحرير السودان والتي تكون الجبهة الثورية المتمردة.

وحذر البشير حكومة الجنوب من أن إيواء حركات التمرد سيتسبب في قفل أنابيب النفط نهائياً عبر أراضي السودان.