الخارجية الإماراتية تندد بتدخل حزب الله في سوريا

ندد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الثلاثاء بـ"التدخل السافر" لحزب الله اللبناني في سوريا، حيث يقاتل إلى جانب قوات النظام محذرا من أن ذلك يؤجج التوترات الطائفية في المنطقة. وقال قرقاش في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستير بورت "هناك قلق من إعلان حزب الله تدخله السافر في سوريا".

واعتبر أن خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله الأخير، الذي يؤكد مشاركة الحزب في المعارك "كشف القناع الحقيقي لحزب الله الذي يصور نفسه دائماً أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن الأراضي اللبنانية وإنما تبين أن سلاحه هو سلاح طائفي وسلاح موجه للداخل سواء أكان لبنان أو سوريا".

وأضاف أن موقف حزب الله "له انعكاسات سلبية جداً تطيل أمد الصراع وتزج بلبنان في الصراع والوضع اللبناني لا يتحمل هذه المغامرات ويؤجج البعد الطائفي البشع في المنطقة".

وكانت البحرين دانت الاثنين تدخل حزب الله، وحظرت على المجموعات السياسية في الدولة الاتصال بحزب الله .والأحد، وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأمين العام لحزب الله "بالإرهابي" ويتعين "وقفه وإنقاذ لبنان من براثنه".