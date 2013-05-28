قبيلة العوازم الكويتية تقيم مأدبة عشاء على شرف الأمير

أقام شيخ قبيلة العوازم في الكويت فلاح بن جامع حفل عشاء على شرف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بمشاركة العديد من المواطنين والشخصيات العامة.

وتعد قبيلة العوازم جزءا من الحراك السياسي في البلاد، وبدا ذلك واضحا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شهدت مقاطعة بعض القبائل لها ومن بينهم قبيلة العوازم ما أدى الى عدم وجود ممثلين للقبيلة في مجلس الأمة الحالي.

وأنشد الشيخ فلاح بن جامع - أمير قبيلة العوازم، أبياتا شعرية رحب فيها بالحضور، أغنت عن خطبة يبين فيها شيخ قبيلة العوازم موقفَ قبيلته من تمسكها بالنظام، بعد صدامها مع السلطة ومقاطعتها انتخابات البرلمان الكويتي الأخيرة، نتيجة تعديل قانون الانتخاب من أربعة أصوات إلى صوت واحد للناخب.

ورد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على الموقف بتأكيده التمسك بالدستور وقبوله أحكام القضاء.

وحضر مأدبة العشاء، التي أقيمت على شرف أمير الكويت، عدد من المواطنين، وشخصيات من أكبر وأقدم قبائل الكويت التي مدت جسور التواصل من جديد بين مكونات المجتمع والقيادة السياسية.

وقال سالم الاذينة، وزير المواصلات والإسكان، خلال لقائه بمراسل "العربية" في الحفل، "جسور التواصل لم تنقطع والقبيلة متمسكة بالنظام.

وتعتبر القبيلة رأس الحربة لحراك المعارضة التي حضر بعض أبنائها المعارضين في البرلمان المبطل لهذه المأدبة، إلا أن مواقفهم تباينت حيال المشاركة في أية انتخابات مقبلة، وفق قانون الصوت الواحد.

ويقول د.أحمد مطيع العازمي، نائب في المجلس المبطل، "نحترم حكم المحكمة الدستورية." أما بدر الداهوم، نائب في المجلس المبطل، فرفض المشاركة، وقال: "لن نتغير، ومواقفنا ثابتة، فنحن ضد المراسيم التي تشكل مجلس الشعب ومجلس الأمة"، ويبقى الاختلاف تحت سقف الدستور والقانون.

وبالعرضة الشعبية استقبل أمير الكويت وشارك الحاضرين رقصة "الفرينسي" الشعبية قبل أن يودعهم ممازحا.