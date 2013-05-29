معارض بحريني: حسن نصر الله ذرة الشرف الوحيدة عند العرب

نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية تصريحاً للنائب المستقيل جميل كاظم، رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، قال فيه إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هو "ذرة الشرف الوحيدة التي يمتلكها العرب".

ويأتي هذا التصريح رداً من جمعية الوفاق على قرار حظر التواصل مع حزب الله الذي أعلنته وزارة العدل البحرينية، باعتبار أن البحرين تصنف حزب الله على أنه منظمة إرهابية.

وقالت صحيفة "كيهان" الإيرانية إن رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق البحرينية السيد جميل كاظم أعرب عن دهشته لاتهامات وزير خارجية البحرين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ووصفه بأنه إرهابي، وهو خروج عن اللياقة الدبلوماسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما أنها تدخل في الشؤون الداخلية للبنان.

وأضاف أن ذرة الشرف الذي قد يمتلكها العرب هي من حسن نصر الله، و قال جميل لـ"كيهان": "من يتهم الآخرين بالإرهاب عليه أن ينظر أولاً الى ما جرى ويجري داخل البحرين منذ انطلاق ثورة ١٤ من فبراير من إرهاب رسمي منظّم تمثل في التطهير الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان".

نصر الله "إرهابي"

وكان وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، بأنه "إرهابي".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عنه قوله في "تغريدة" على موقع "تويتر" إن "الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله هو إرهابي يعلن الحرب على أمته".

وأضاف أن "إيقاف (نصر الله) وإنقاذ لبنان من براثنه واجب قومي وديني علينا جميعاً"، طبقاً لما أورد المصدر.

وكان نصر الله وعد، في خطاب متلفز، أنصاره بـ"النصر" في المعركة بسوريا، حيث يقاتل الحزب اللبناني الى جانب قوات النظام ضد المعارضة المسلحة، كما لوّح بإرسال المزيد من المقاتلين.

وأثار تدخل حزب الله في النزاع السوري جدلاً وانتقادات وسط مخاوف من جرّه لبنان الى الحرب الأهلية الدامية بسوريا.