نتنياهو يأمر وزراءه بالتزام الصمت حول سوريا

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم التعليق حول سوريا وإمكان أن تقوم روسيا بتسليمها صواريخ، حسب ما أوردت الإذاعة الرسمية، الأربعاء.

وأضافت الإذاعة أن الأمر صدر بعد سلسلة تصريحات لوزير الدفاع موشيه يعالون اعتبرت بمثابة تهديد لروسيا.

وكان يعالون صرح أمس الثلاثاء أن إسرائيل "تعلم ما عليها القيام به"، في حال سلمت روسيا أنظمة دفاع جوي إلى سوريا. وتابع يعالون أن "تسليم الصواريخ لم يتم وأمل ألا يتم. لكن إذا وصلت للأسف إلى سوريا فسنعرف ما علينا القيام به".

واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يعالون يلمح بذلك إلى غارات جوية جديدة يمكن أن تنفذها إسرائيل كما حصل في مطلع الشهر الحالي بالقرب من دمشق. واستهدفت تلك الغارات بحسب مسؤولين إسرائيليين عمليات نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني.

وبررت موسكو الثلاثاء تسليم صواريخ "اس 300" إلى دمشق، وهي أنظمة دفاع جوي متطورة قادرة على اعتراض طائرات أو صواريخ يتم التحكم بها عن بعد، على أنها ستكون عاملا رادعا في حال تدخل خارجي في سوريا.

ونشر مثل هذه الأنظمة سيعقد توجيه أي ضربة إسرائيلية جديدة لسوريا وأي مشروع من الولايات المتحدة أو حلفائها لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا أو التدخل في هذا البلد، خاصةَ لتفكيك الأسلحة الكيماوية. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارة له إلى موسكو في مايو/أيار الحالي إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم تسليم هذه الأسلحة إلى دمشق.

وقبل صدور الأمر بالتزام الصمت، كان وزير الاستخبارات والعلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وجه انتقادا الى روسيا أمس الثلاثاء.



وقال شتاينيتز في تصريحات أمام صحافيين نقلتها الإذاعة العامة: "لا يمكننا فهم موقف روسيا في هذه القضية التي تضر بالمنطقة بكاملها. وأسباب تسليم موسكو لمثل هذه الأسلحة إلى سوريا ليست واضحة".



وأضاف: "هذه الصواريخ ليست فقط دفاعية بل لها مدى يبلغ 300 كلم وبإمكانها استهداف طائرات مدنية وعسكرية فوق بن غوريون"، المطار الرئيسي بالقرب من تل أبيب.



وتابع قائلاً: "نعارض شحن هذه الأسلحة لأنها ليست أسلحة دفاعية ولأنها ستستخدم في حرب وحشية من قبل النظام السوري، وهذا غير أخلاقي وحتى لا تصل هذه الأسلحة لإيران المفروض عليها الحظر".



واعتبر شتاينيتز أن تسليم صواريخ "اس 300" يشكل "تشجيعا لنظام (الأسد) الوحشي الذي يرتكب فظائع ويجب التنديد بعملية التسليم هذه".

