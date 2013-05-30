إصابة 7 من رجال الأمن في انفجار قنبلة غرب المنامة

أصيب 7 من رجال الأمن البحريني في انفجار قنبلة محلية الصنع في قرية بني جمرة غرب العاصمة المنامة الأربعاء 29 مايو/أيار.

وقد كانت دورية الشرطة المكونة من 7 أشخاص تقوم بعملية تفتيش روتينية في المنطقة، حين انفجرت القنبلة. يذكر أن أحد الإصابات تعد خطيرة، حيث أدت إلى بتر ساق أحد أفراد الشرطة.

وعثرت قوات الشرطة صباح الأربعاء على مخزن للأسلحة في منطقة بني جمرة، كان يحتوي على قنابل محلية الصنع وكذلك قنابل غاز.

وتعد قرية بني جمرة إحدى معاقل الحركات الراديكالية بالبحرين.

يذكر أن السلطات البحرينية كانت تتوقع مثل هذه الأحداث، خاصة بعد حظر البحرين التعامل مع حزب الله اللبناني. وتشهد منطقة بني جمرة تواجداً لبعض الجماعات المقربة من حزب الله.

