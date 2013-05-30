القبض على 10 متهمين لضلوعهم بتفجير "بنى جمرة" بالمنامة

قبضت السلطات البحرينية على 10 متهمين للضلوع في تفجيرات قرية بني جمرة التي وقعت مساء أمس غرب العاصمة المنامة.

وأسفر تفجير الأمس عن إصابة 7 من أفراد الشرطة، إصابة أحدهم بالغة، حيث كانت دورية الشرطة المكونة من 7 أشخاص تقوم بعملية تفتيش روتينية في المنطقة، حين انفجرت القنبلة، ليصاب السبعة إصابات خطرة وصلت لحد بتر ساق أحدهم.

وعثرت قوات الشرطة صباح الأربعاء على مخزن للأسلحة في منطقة بني جمرة، كان يحتوي على قنابل محلية الصنع وكذلك قنابل غاز.

وكانت السلطات البحرينية توقعت مثل هذه الأحداث، خاصة بعد حظر البحرين التعامل مع حزب الله اللبناني، خاصة في منطقة بني جمرة التي تشهد تواجداً لبعض الجماعات المقربة من حزب الله، وتعد إحدى معاقل الحركات الراديكالية بالبحرين.