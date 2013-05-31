مقتل 64 في دارفور بسبب خلاف على ملكية أراضٍ زراعية

قتل أربعة وستون شخصاً بولاية جنوب دارفور السودانية في قتال قبلي بين قبيلتي بني هلبه والقـمر في منطقة قرب حدود السودان مع إفريقيا الوسطى.

وأعلنت شرطة ولاية جنوب دارفور في بيان أن المواجهات تجددت بين قبيلتي بني هلبه والقمر في محلية "كتيلا"، ما أدى إلى مقتل أربعة وستين شخصاً وجرح العشرات من الجانبين.

وقال متحدث باسم قبيلة القمر إن مهاجمين من بني هلبة جاؤوا في سيارات مسلحة وأحرقوا قريتين بالكامل. ويدور نزاع بين القبيلتين منذ مارس/أذار الماضي بسبب خلاف حول ملكية أرض زراعية.

وفي نفس المسار، صرحت الأمم المتحدة بأن 31 شخصاً، من بينهم سبعة أطفال وسبع نساء، قتلوا عند بدء الاشتباكات بين القبيلتين في المنطقة في 22 مايو/ أيار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هؤلاء القتلى من بين الستين شخصاً الذين أشارت إليهم الشرطة.

وقال بيان للأمم المتحدة "فر ما يقدر بنحو 6500 شخص من كتيلا ولجأوا إلى تلس (في شمال دارفور)".

وانهار النظام والقانون أنحاء الإقليم القاحل في غرب البلاد، منذ حمل المتمردون السلاح لمواجهة الحكومة في الخرطوم في 2003، متهمين إياها بإهمال دارفور.

وقتل أكثر من 500 شخص في اشتباكات بين قبيلتين عربيتين تقاتلتا للسيطرة على منجم ذهب بشمال دارفور في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وشرد نحو 300 ألف شخص بأنحاء دارفور منذ يناير.

وتقدر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة عددالقتلى خلال عشر سنوات من الصراع في دارفور بمئات الآلاف، بينما تقول الحكومة إن نحو 10 آلاف شخص قتلوا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير وبعض مساعديه بتهم التخطيط لجرائم حرب في دارفور. وينفي البشير ومساعدوه تلك الاتهامات ويرفضون الاعتراف بالمحكمة.