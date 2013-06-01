العنف في العراق يستعيد معدلات سنوات الحرب الطائفية

عاد عدد ضحايا العنف في العراق خلال مايو/أيار الحالي إلى معدلات سنوات النزاع الطائفي، حيث بات يقتل يوميا أكثر من 30 شخصا في أنحاء متفرقة، من البلاد، وخصوصا في العاصمة بغداد.

وأظهرت أرقام بعثة الأمم المتحدة التي نشرت اليوم السبت أن 1045 عراقيا قتلوا في أعمال عنف متفرقة في البلاد خلال شهر مايو/أيار، بينما أصيب 2397 آخرون بجروح.

أوضحت البعثة في بيان لها أن 782 مدنيا و263 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا في مايو/أيار، بينما أصيب 1832 مدنيا بجروح و565 من عناصر القوات الأمنية خلال الشهر ذاته.





العودة إلى معدلات 2008

وبلغت أعداد ضحايا العنف معدلاتها الأعلى في بغداد مقارنة بباقي المحافظات، حيث قتل فيها 532 مدنيا وأصيب 1285 بجروح.

وقالت متحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق إن هذه الأرقام "يمكن مقارنتها بما كانت عليه معدلات ضحايا العنف في 2008".

وتحدث بيان الأمم المتحدة عن 560 هجوما في العراق على مدار الشهر الماضي، بينها 178 هجوما بعبوات ناسفة، و82 بسيارات مفخخة، و243 بأسلحة رشاشة ومسدسات مزودة بكاتم للصوت.

وتعتمد بعثة الأمم المتحدة في أرقامها على "التحريات المباشرة، بالإضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين".





مقتل "51 إرهابيا"

من جهتها، أظهرت أرقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة مقتل 630 شخصا في شهر مايو/أيار، هم 446 مدنيا و88 عسكريا و96 شرطيا، بينما أصيب 1097 شخصا، هم 152 عسكريا و193 شرطيا و752 مدنيا.

كما أعلنت الحصيلة الرسمية عن مقتل "51 إرهابيا". وتعد هذه أعلى حصيلة رسمية لمعدل ضحايا في شهر واحد منذ أبريل/نيسان 2008.

في موازاة ذلك، أظهرت حصيلة تعدها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية، مقتل 614 شخصا على مدار الشهر، وإصابة 1550 بجروح.





"أرقام قياسية"

ومع تصاعد التوتر الطائفي في العراق، تحول العنف اليومي خلال الأسابيع الماضية من استهداف للقوات الأمنية خصوصا، إلى ما يُسمى "حرب المساجد". ولم تتبن أي جهة أعمال العنف الطائفية هذه.

وحذرت الأمم المتحدة من نزاع طائفي جديد في البلاد، ورأت أن العراق بات يسير "نحو المجهول".

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيان اليوم تعليقا على معدلات ضحايا شهر مايو/أيار "إنه رقم قياسي حزين"، داعيا قادة البلاد إلى "العمل فورا لوقف سفك الدماء".

