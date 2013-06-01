سوريا "تُوبخ" أردوغان لاستخدام العنف ضد محتجين أتراك

وبّخت سوريا رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بشأن رده العنيف على المظاهرات المناهضة للحكومة، ودعته لوقف القمع ضد الاحتجاجات السلمية أو الاستقالة.وانقلب أردوغان وهو حليف سابق لبشار الأسد على الرئيس السوري بعد أن سعى الأخير إلى سحق احتجاجات سلمية اندلعت في مارس/أذار2011، وانزلقت سوريا إلى حرب أهلية منذ ذلك الحين خلفت أكثر من 80 ألف قتيل.

وأذاع التلفزيون الحكومي السوري ساعات من اللقطات الحية من اسطنبول، حيث اشتبك آلاف المحتجين لليوم الثاني مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وتفجرت الاضطرابات بسبب خطط الحكومة التركية بناء مجمع في ميدان تقسيم الذي كان لفترة طويلة مكاناً للاحتجاجات السياسية، لكنها اتسعت إلى استعراض للتحدي ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي إليه.

ونقل التلفزيون السوري عن وزير الإعلام، عمران الزعبي، قوله: "مطالبات الشعب التركي لا تستحق كل هذا العنف". وأضاف "على أردوغان إذا كان عاجزاً عن اتباع وسائل غير عنيفة التنحي، والشعب التركي لديه كوادر كثيرة وعاقلة".

وتابع الزعبى "إن قمع رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية التركي للمظاهرات السلمية، أمر غير واقعي ويكشف انفصاله عن الواقع".