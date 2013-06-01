9 قتلى على الأقل في أعاصير أوكلاهوما بالولايات المتحدة

أدت سلسلة جديدة من الأعاصير إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل وإحداث أضرار جسيمة مساء الجمعة في أوكلاهوما سيتي، جنوب الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم هيئة إدارة الطريق السريع في أوكلاهوما بيتسي راندولف لقناة تلفزيونية إن أماً ورضيعها لقيا مصرعهما في سيارة على طريق قرب أوكلاهوما سيتي، مضيفة أن "عددا كبيرا" من الأشخاص جرحوا في حوادث سيارات أو اصطدام بين سيارات وآليات ثقيلة بسبب الأعاصير.

وأغلق طريق يتألف من أربعة مسارات هو انترستيتت 40 أمام حركة السير بسبب خطر الأعاصير. وقالت الناطقة نفسها "إنه وضع مؤسف".

ورفعت أجهزة الأرصاد الجوية درجة الإنذار من خطر الأعاصير في ولاية أوكلاهوما، لكنها أبقت عليها للفيضانات والعواصف، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام محلية أن خمسة أعاصير ضربت أوكلاهوما سيتي، حيث بلغت سرعة الرياح 145 كلم في الساعة ورافقتها أمطار غزيرة.

وأدت هذه الأعاصير إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه في المنطقة، ودفعت السلطات إلى إخلاء مطار أوكلاهوما سيتي. كما سببت انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات مما أثر على أكثر من 177 ألف شخص.

وكانت حاكمة أوكلاهوما ماري فالين صرحت لشبكة "سي إن إن" مساء الجمعة قائلة "أشعر بقلق كبير". وأضافت "سنشهد عواصف كبيرة حول مناطق مكتظة جدا بالسكان قرب أوكلاهوما سيتي".

وأشارت فالين إلى "حركة السير المزدحمة على الطرق السريعة الكبرى"، مؤكدة أن السلطات تعمل من أجل إبعاد الآليات عن أماكن الأعاصير.

وحول مصير منطقة مور في ضواحي أوكلاهوما سيتي، قالت فالين "نأمل أن تمر هذه العاصفة وألا تسقط أمطار غزيرة، لكننا نعرف أن الرياح ستكون عاتية".

وتشهد الولايات المتحدة حوالي 1200 إعصار سنويا، خصوصا في المناطق التي تضم سهولا واسعة مثل تكساس وأوكلاهوما وكنساس وكذلك فلوريدا.