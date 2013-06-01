مقتل 7 من عناصر القاعدة في غارات جوية في اليمن

أعلن مسؤول يمني أن سبعة من عناصر القاعدة قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح السبت في غارتين جويتين نفذتهما القوات اليمنية في جنوب البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الغارتين استهدفتا سيارتين في ضاحية مدينة محفد في محافظة أبين. وقال المسؤول إن مسلحين مرتبطين بالقاعدة شوهدوا يقومون بإجلاء الجرحى ونقلهم الى مركز طبي محلي.

ولا يزال نشطاء القاعدة ينشطون في محفد القريبة من زنجبار وجعار حيث بسطوا حكمهم لسنة قبل أن تطردهم القوات الحكومية في عملية بدأت في أيار/مايو 2012.

وغالبا ما تقوم الطائرات الأميركية بدون طيار بقصف أهداف يعتقد أنها للمتمردين في إطار الحرب الأميركية على شبكات الجهاديين في دول عدة ودعما لحرب اليمن ضد المتطرفين.

واستفادت القاعدة من ضعف الحكومة المركزية في صنعاء في انتفاضة 2011 التي أجبرت الرئيس علي عبد الله صالح على التنحي. وتمكن هذا التنظيم من السيطرة على مساحات واسعة في الجنوب والشرق. وتعتبر واشنطن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" وقاعدة اليمن، أخطر فروع الشبكة المسلحة

