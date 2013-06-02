أطباء: صحة الرئيس العراقي في تحسن مستمر

أكد الفريق الطبي الذي يعالج الرئيس العراقي، جلال طالباني (79 عاما)، أن صحة الرئيس في تحسن مستمر، وأعلن "نجم الدين كريم" كبير أطباء طالباني أن الرئيس العراقي سيتمكن من أداء مهامه حين يعود إلى بلاده، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الأحد، 2 يونيو/حزيران.

ونُشرت مؤخرا صورةٌ لطالباني وهو يتحدث إلى فريقه الطبي، الذي يتولى علاجه منذ أكثر من 4 أشهر بعد إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الألمانية برلين لتلقي العلاج.

وغادر طالباني إلى ألمانيا في منتصف ديسمبر/كانون الثاني الماضي لمتابعة علاجه من الجلطة الدماغية التي تعرض لها.

وقبل مغادرته، خضع طالباني لعلاج داخل العراق من جراء الجلطة الدماغية التي كشفت سلسلة من الفحوص أنها ناجمة عن تصلب في الشرايين.

ووردت تقارير متتالية خلال الأشهر الماضية عن تحسن مطرد في صحة الرئيس، وقرب عودته لممارسة مهام عمله.