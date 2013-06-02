"التعاون الخليجي" يندد بتدخل حزب الله في معارك القصير

دان عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تدخل حزب الله في القصير بسوريا، واعتبره مناهضا لسياسة النأي بالنفس، في بيان لمجلس التعاون الخليجي.

وأدان مجلس التعاون تورط حزب الله في القصير، معتبرا ذلك كشفا عن الوجه الحقيقي للحزب، وأكدوا إجماع دول المجلس على رفض تورط حزب الله في سوريا، لكن المجلس اعتبر إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية قرارا يحتاج لمزيد من الدراسة.

ورفض وزراء خارجية دول الخليج العربي، التدخل الإيراني في شؤون دول الخليج، ضمن اجتماعهم، اليوم الأحد، في جدة، وركز الاجتماع على مناقشة موضوع الشبكات التجسسية الإيرانية في المنطقة، حيث دعوا إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول الخليج الداخلية.

وشدد مجلس التعاون على أن الجانب الإيراني يجب أن "يقدم مبادرة بحسن النوايا"، عطفا مواقفه من دول المجلس، مؤكدين استعدادهم للحوار البنّاء مع إيران بشرط تغيير سياساتها.

طائرة استطلاع إيرانية في البحرين

يذكر أن "العربية.نت" حصلت على صور حصرية لطائرة الاستطلاع الإيرانية التي أعلنت السلطات الأمنية في مملكة البحرين العثور عليها في المياه الإقليمية شمال المملكة العربية السعودية في 27 مايو/أيار الماضي.

ومن المعروف أن الطائرة هي من نوع الطائرات التي تستخدمها السلطات الإيرانية في أعمال الاستطلاع والتجسس.

واستنكر وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، هذا العمل الذي وصفه بـ"العدائي"، مؤكداً أنه يعكس "إصرار إيران على التدخل في شؤون الأمن الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها".

يذكر أن الأجهزة الأمنية البحرينية قد ضبطت سابقاً خلية إرهابية كانت تعمل على مهاجمة أهداف حيوية واستهداف شخصيات مهمة، بعد أن قامت بالتحري عن أعضائها وتنقلاتهم وأماكن تدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات.