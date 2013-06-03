كيري يرحب بتكليف الحمدالله تشكيل الحكومة الفلسطينية

رحَّب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأحد، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف رئيس جامعة نابلس رامي الحمدالله تشكيل حكومة جديدة، معرباً عن أمله في التعاون معه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال كيري في بيان: "نهنئ الدكتور رامي الحمدالله، رئيس الوزراء المقبل للسلطة الفلسطينية"، مؤكداً أن "تعيينه يأتي في لحظة مليئة بالتحديات وهي أيضاً لحظة سانحة مهمة".

وأضاف البيان: "معاً يمكننا اختيار طريق المفاوضات للتوصل الى حلّ الدولتين الذي من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بتحقيق تطلعاتهم المشروعة، ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بسلام وأمن وازدهار اقتصادي جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

وأشاد كيري في بيانه بـ"المساهمات الاستثنائية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور سلام فياض، الذي عمل بلا كلل لبناء مؤسسات فلسطينية فاعلة".

وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، رئيس جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية رامي الحمدالله تشكيل الحكومة الجديدة، في قرار اعتبرته حركة حماس "غير شرعي"، مطالبة بتشكيل "حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة" اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لكنهما لا يزالان حبراً على ورق.