أردوغان من المغرب يحمل المعارضة تصادمات تركيا

على وقع التطورات المتصاعدة في تركيا، قال رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة التركية، إن احتجاجات ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول ستنتهي قبل عودته إلى تركيا، عقب الانتهاء من جولته المغاربية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المظاهرات لا تعرفها كل المدن التركية.

ووجه رئيس الحكومة التركية الاتهام لأحد أحزاب المعارضة الذي وصفه أردوغان بالفاشل في الانتخابات، بتحريك الاحتجاجات والوقوف وراءها، ليعلن لاحقا أن الأمر يتعلق بحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وخلال ندوة صحافية عقدها في الرباط مع رئيس الحكومة المغربية في مستهل زيارة رسمية للمغرب، وصف رئيس الحكومة التركية الوضع الحالي في البلاد بأنه أهدأ، وسيصبح طبيعيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص الملف السوري، وصف رئيس الحكومة التركية الوضع في سوريا بالمقلق وبأنه أصبح غير قابل للاحتمال بسبب "ممارسة الأسد للإبادة"، معلناً تأثر بلاده بشكل سلبي بكل ما يقع في الداخل السوري.

وكشف المسؤول الحكومي التركي عن تواجد 200 ألف لاجئ سوري فوق الأراضي التركية، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل استقبال اللاجئين السوريين.

وأعلن رئيس الحكومة التركية عن استمرار دعم المسار السياسي في الملف السوري، موضحا أن بلاده ستكون حاضرة في اجتماع جنيف 2.



وقبيل وصول أوردغان للمغرب لملاقاة المسؤولين وكبار رجال الدولة، صرح بأن هذه الاحتجاجات تنظمها عناصر متطرفة، ولن نقدم لهم أي تنازل لمن يسيرون يدا بيد مع الإرهاب، حسب قوله.

وتابع: "حدثت أمور كثيرة في هذا البلد، لقد أعدموا وسمموا، لكننا سنمضي نحو المستقبل بحزم ومن خلال التمسك بقيمنا، وذلك في إشارة إلى ماضي تركيا الغامض الذي اتسم بالانقلابات العسكرية.

وكشف أوردغان أن اتحاد نقابات عمال القطاع العام اليساري الذي يمثل نحو 240 ألف عضو سينظم "إضرابا تحذيريا" في الرابع والخامس من يونيو/حزيران احتجاجا على قمع الاحتجاجات التي بدأت سلمية.