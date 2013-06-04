تشديد أمني على اللبنانيين الموالين لحزب الله في الخليج

تحدث الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان لنشرة الرابعة على "العربية" قائلاً إن اللبنانيين الموجودين في دول الخليج ويتعاملون مع حزب الله بتقديم الخدمات والدعم له سيتم التضييق عليهم ومتابعة تحركاتهم أمنياً موضحاً أن الشعب اللبناني باختلاف طوائفه بين السنة والشيعة لن تتغير أموره وهم موجودون بدول الخليج منذ عشرات السنين ويعتمد عليهم في عدة قطاعات وأن التضييق لا يتعلق بالطائفة.

وتحدث الخشيبان عن حزب الله قائلاً إنه حزب صنف على قائمة الإرهاب الدولية من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج مضيفاً أن حزب الله شارك في حرب خارج لبنان وأظهر العداء لدول الخليج. وقال "الحزب يجر المنطقة بأكملها بسبب دعمه لإيران".

من جانبها قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن مصادر مطلعة أكدت أن حزب الله ليس دولة كي تتخذ دول الخليج إجراءات ضد مصالحها أو مؤسساتها.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن الإجراءات المزمع اتباعها تنحصر في مراقبة أمنية خليجية شديدة على اللبنانيين الموالين للحزب، وأضافت المصادر أنه "في حال وجود أي ارتباطات لهؤلاء بحزب الله، فسيتم التضييق عليهم من خلال عدم تجديد إقاماتهم في دول الخليج تمهيداً لترحيلهم، مضيفة أن عملية دخول اللبنانيين إلى دول مجلس التعاون ستخضع لتدقيق كبير، ولن يسمح بدخول أي شخص يشتبه في علاقته بحزب الله".