رصد زعيم ميليشيا سودانية مطلوب للجنائية يقاتل في دارفور

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن زعيم ميليشيا موالية للحكومة السودانية، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، شارك في هجوم على قبيلة منافسة في إقليم دارفور في أبريل/نيسان.

واشتد الصراع في أنحاء الإقليم الذي يقع في غرب السودان منذ أن حملت قبائل معظمها غير عربية السلاح ضد حكومة الخرطوم في عام 2004 واتهمتها بالإهمال السياسي والاقتصادي.

وحشد السودان قوات وميليشيا عربية مسلحة (الجنجويد) ضد متمردين شنوا حملة قتل فيها مئات آلاف الأشخاص وفقاً لما ذكره نشطاء والأمم المتحدة. وينفي السودان الاتهام ويضع العدد عند عشرة آلاف.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن عدة شهود تعرفوا على زعيم الميليشيا العربية محمد علي عبد الرحمن الذي يعرف أيضاً باسم علي قشيب أثناء هجوم على قبيلة في وسط دارفور في ابريل/نيسان.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير "أشار شهود إلى وجود قشيب في موقع هجوم على بلدة أبو جرادل التي تبعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من أم دخن في الثامن من ابريل/نيسان وهو يستقل عربة حكومية".

وقالت المنظمة إن المهاجمين وصلوا إلى البلدة التي تسكنها قبيلة منافسة في قافلة سيارات جيب لاند كروزر تابعة للحكومة وتحمل مدافع مضادة للطائرات وقذائف صاروخية وأسلحة أخرى من الجيش.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 عبد الرحمن بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال مدعون إنه كان يقود آلاف الأفراد من ميليشيا الجنجويد ويقود بنفسه هجمات على بلدات وقرى.

ويؤكد السودان أنه يجري تحقيقا بشأن عبد الرحمن وقال في الماضي إنه يحتجزه رهن الاعتقال وإن كان نشطاء وصفوا الإجراء بأنه صوري.