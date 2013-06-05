أردوغان: بشار الأسد سيدفع ثمن مجازره بحق الشعب السوري

تجاهل الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الى الجزائر الاحتجاجات التي تشهدها ساحة تقسيم في العاصمة التركية انقرة .



وأكد أن بشار الأسد سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً عن مجازره في حق الشعب السوري.



وقال في خطاب ألقاه في البرلمان الجزائري "ما يقوم به بشار الأسد قد تجاوز ما ارتكبه والده من مجازر وإجرام و هذا لا يمكن العفو عنه ".

وتابع اردوغان الذي تدعم بلاده المعارضين المسلحين السوريين "نحن ندعم مطالب الشعب السوري الذي يتطلع الى الديموقراطية".

وأضاف: " أسعى إلى حل مشكلة فلسطين بشكل عادل، وعلى إسرائيل أن تعلم أن السلام يكون بحل عادل وعلى جميع الدول أن تجبرها كي يكون خيارها في هذا الاتجاه."



و تجنب أردوغان الحديث عن الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها انقرة ، و كان نواب حزب العمال (يساري ) في الجزائر قد قاطعوا خطاب رئيس الوزراء التركي في البرلمان احتجاجا على ما وصفته الأمين العامة للحزب لويزة حنون قمعا للمتظاهرين ولليسار في تركيا .

وكان نائب رئيس الحكومة التركية بولند أرنيتش أعلن أمس الثلاثاء، أن التظاهرات الأولى التي نظمت في إسطنبول الأسبوع الماضي، للتنديد بمشروع تنظيم مدني للحكومة الإسلامية المحافظة، وتوسعت لاحقاً لتطال كل أرجاء تركيا، كانت "عادلة ومشروعة". وقدم اعتذاره للعدد الكبير من المتظاهرين الذين أصيبوا بجروح أثناء حركة الاحتجاج التي اندلعت في مختلف أنحاء تركيا منذ خمسة أيام.