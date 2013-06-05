الداخلية البحرينية تبدأ بحصر مصالح حزب الله بالمملكة

أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، أوامره إلى الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في مملكة البحرين وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون إليه، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها قناة "العربية" حصرياً.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين من أجل إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، كما يأتي مواكباً مع ما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي من دراسة إمكانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية والنظر في اتخاذ إجراءات ضد مصالحه في أراضيها.

يذكر أن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، كان قد وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، بأنه "إرهابي".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عنه قوله في "تغريدة" على موقع "تويتر" إن "الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله هو إرهابي يعلن الحرب على أمته".

وأضاف أن "إيقاف (نصر الله) وإنقاذ لبنان من براثنه واجب قومي وديني علينا جميعاً"، طبقاً لما أورد المصدر.



وفي تصريح سابق لقناة "العربية" قال فايز النشوان، وهو باحث في شؤون الجماعات الإرهابية "إن إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية قد تأخر 24 عاماً على اعتبار أن السعودية والكويت قد تأثرتا بأعمال إرهابية، لاسيما خطف طائرة عام 1989 من قبل المنتمين لمنظمة حزب الله".

ومن جانبها، قالت سميرة رجب، وزيرة الإعلام البحرينية، في اتصال سابق مع قناة "العربية"، إن البحرين عملت على إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب لما وصل من أذى وإرهاب حقيقي إلى مملكة البحرين من حزب الله، "ولذلك حطت البحرين هذه الخطوة".

وأضافت: "لا زالت البحرين تعاني من مجموعات إرهابية مكونة من الشباب الصغير المدرب بواسطة حزب الله، والتي تبعث بالإرهاب إلى البحرين".



