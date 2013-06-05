السيطرة على حريق في مترو موسكو بالقرب من الكرملين

أصيب شخص واحد على الأقل فى حريق نشب فى مترو موسكو، الأربعاء، فيما قامت السلطات بإجلاء حوالي 4500 شخص، على ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة.

وأفادت الوزارة فى بيان لها أن "الحريق فى نفق محطة أوخوتنى رياد (على مقربة من الكرملين) بات تحت السيطرة، وتم إجلاء حوالي 4500 شخص".

كما أوضحت أن "31 شخصا توجهوا إلى أجهزة الإسعاف للحصول على مساعدة طبية، ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاقهم أول أوكسيد الكربون".

وقال الناطق باسم وزارة الأحوال الطارئة فيكتور بيريوكوف إن "أحد الكابلات اشتعل في النفق" مضيفا "لا يزال من المبكر جدا تحديد أسباب الحريق".

وتابع لقناة روسيا 24 أنه "تم إرسال أطباء وأطباء نفسيين إلى المكان لمساعدة الركاب"، فيما أغلقت عدة محطات تؤمن رحلات إلى وسط العاصمة، كما أفادت وزارة الأحوال الطارئة.