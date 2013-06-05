المتظاهرون الأتراك يطالبون بإقالة عدد من قادة الشرطة

طالبت مجموعة تمثل المتظاهرين الأتراك، الأربعاء الحكومة بإقالة قادة الشرطة في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى قامت فيها الشرطة في الأيام الماضية بقمع عنيف للتظاهرات المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم المتظاهرين ايوب مومجو للصحافيين أثناء تلاوته لائحة مطالب بعد لقائه نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج في أنقرة: "نطالب بإقالة قادة الشرطة هؤلاء المسؤولين عن العنف والضغط".

وسلم ممثلو المتظاهرين وكلهم من المجتمع المدني ارينج لائحة مطالب، من بينها "الإفراج عن كل المتظاهرين الذين أوقفوا منذ بدء حركة الاحتجاج والتخلي عن مشروع التنظيم المدني المثير للجدل المتعلق بساحة تقسيم في اسطنبول" والذي كان وراء اندلاع التظاهرات.

وطالب المتظاهرون أيضا بعدم استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وباحترامها حرية التعبير في تركيا. وأكد مومجو أن رد الحكومة على هذه المطالب سيحدد مصير حركة الاحتجاج.

وكان ارينج قد قدم أمس الثلاثاء اعتذاره للمتظاهرين الجرحى وقال إن السلطة "استخلصت العبر" من هذه الأحداث التي أوقعت قتيلين وحوالي 2000 جريح في كل أنحاء البلاد.

تظاهر الآلاف بدعوة من نقابتين

وفي سياق متصل، تجمع آلاف الأشخاص بدعوة من نقابتين كبيرتين بعد ظهر الأربعاء في ساحة تقسيم باسطنبول.

واجتاح المتظاهرون الذين انطلقوا من مكانين مختلفين، وهم يلوحون بأعلام حمراء وبيضاء، ساحة تقسيم، مرددين "تقسيم تقاوم والعمال وصلوا" و"طيب وصل المخربون".

كما تظاهر 10 آلاف شخص حمل بعضهم صورا لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة في العاصمة أنقرة، رافعين أعلام البلاد. وقال المحتجون متوجهين الى رئيس الحكومة إن "هذه الأمة لن تركع أمامك".