البرلمان الباكستاني ينتخب نواز شريف رئيساً للوزراء

انتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية نواز شريف رئيساً للوزراء ليصبح أول رجل في تاريخ البلاد يتولى هذا المنصب للمرة الثالثة، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وعقب إعلان فوزه، دعا شريف في أول خطاب يلقيه أمام البرلمان إلى وضع حد لغارات الطائرات الأميركية بدون طيار في بلده.

وقال نواز شريف: "إننا نحترم سيادة الآخرين وعليهم أن يحترموا أيضاً سيادتنا واستقلالنا. يجب أن تنتهي هذه الحملة" مشيراً بذلك إلى غارات الطائرات الأميركية بدون طيار التي تستهدف باستمرار المقاتلين الإسلاميين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في شمال غرب البلاد.



ويؤدي شريف (63 سنة) اليمين بعد ظهر الأربعاء أمام الرئيس أصف علي زرداري.



وكان شريف الذي اصبح رئيس وزراء بعد أن حقق حزبه رابطة مسلمي باكستان فوزاً واسعاً في الانتخابات العامة في 11 مايو/أيار، تولى هذا المنصب مرتين بين 1990 و1993 ومن 1997 إلى 1999 عندما أطاح به انقلاب قاده الجنرال برويز مشرف.



لكن فرحة العودة قد تكون قصيرة لأنه سيواجه تحديات ضخمة لا سيما تسوية المشاكل الخطيرة في مجالي الطاقة والأمن اللذين يبقيان قسماً من الشعب الباكستاني البالغ عدد سكانه 180 مليون نسمة في الفقر وانعدام الاستقرار.



وسيتابع الغرب باهتمام التوجيهات التي سيعلنها لا سيما بعد المطالبة بوقف الغارات الأميركية خصوصاً من طرف الولايات المتحدة وهي أكبر جهة مانحة لباكستان.

وباكستان منذ عشر سنوات حليفة أساسية للولايات المتحدة في "حربها ضد الإرهاب" في المنطقة وخصوصاً في أفغانستان المجاورة. لكن العلاقات بين البلدين متعثرة إذ إن واشنطن تتهم باستمرار اسلام أباد بازدواجية الموقف مع إسلاميي طالبان بينما تدين باكستان من جانبها عنف وأحادية وعدم نجاعة الاستراتيجية الأميركية.