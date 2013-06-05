فيضانات تاريخية تهدد مدناً في أوروبا الوسطى

تهدّد السيول التي أودت بحياة 11 قتيلاً على الأقل في وسط أوروبا، عدة مدن في ألمانيا والجمهورية التشيكية والنمسا، ويعمل السكان في المناطق التي تواجه خطراً على ملء أكياس الرمل بهدف تعزيز السدود.ويخشى انهيار سدّ في شرق ألمانيا ديساو ولايبزيغ وماغديبورغ وبيترفيلد.

وتقوم الشرطة بدوريات بمراكب في عدد من شوارع مدن تغمرها المياه لمنع وقوع أعمال نهب، وفق ما ذكره التلفزيون الألماني.

وطرأ تحسّن بطيء في مدن جنوب ألمانيا في بافاريا وفي باساو على الحدود النمساوية عند نقطة التقاء انهار الدانوب والاين والايلز.

وبلغت السيول التي أودت بحياة ثمانية أشخاص في الجمهورية التشيكية نهر ايلبي.

ومن جهتها، تستعد بودابست للتصدي لفيضان الدانوب الذي يتوقع أن يتجاوز المستوى القياسي الذي سجله في 2002. وقد أعلنت حالة التأهب في عدة مناطق.

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مدن نمساوية مهددة بالغرق

وفي النمسا يبلغ منسوب مياه النهر ذروته اليوم في فيينا ومازالت المدن الواقعة قرب العاصمة النمساوية مهددة بفيضانه.

وقد غمرت المياه مرفأ فيينا أمس الثلاثاء 4 يونيو/حزيران بما في ذلك بعض المطاعم الواقعة على ضفاف الدانوب، فيما أقيمت قنوات للتصدي للفيضانات.

وشهدت العاصمة التشيكية براغ ليلة هادئة بعد ايام من القلق بسبب نهر فلاتفا، أحد روافد نهر البي. ووصلت السيول الى مدينة ميلنيك (40 كلم شمال براغ)، حيث يصب نهر فلاتفا في ايلبي، ويتوقع ان تبلغ مدينة اوستي ناد لابيم ليل الاربعاء الخميس.

وفي الشمال مازالت آلاف المنازل محرومة من الكهرباء والغاز ومياه الشرب. وقال رئيس الوزراء المجري فكتور اوربان إن "كتلة المياه التي تصل هائلة وتشكل بالتالي تهديداً لحياة البشر، لكن بفضل التعاون الجيد يمكننا حماية الجميع". وأضاف انه قد تجرى عملية إجلاء واسعة في الايام المقبلة.

وتم تعزيز السدود بأكياس رمل على امتداد 191 كلم في الشمال والغرب، المنطقتان اللتان تعتبران مهددتين.

وفي العاصمة المجرية أغلقت الارصفة بأكملها ومنع الانتقال الى جزيرة مارغريت في وسط العاصمة. وسيتم إخلاء الفندقين الواقعين في الجزيرة ظهر الاربعاء على أبعد حد.

وإلى جانب مارغريت، يبدو حي روماي القائم على ضفاف الدانوب، شمال العاصمة المجرية، المنطقة المعرضة لأكبر تهديد، لذلك بنت فيه الحكومة نظام سدود متحركة. ويمكن أن تستدعي الحكومة حوالى 10 آلاف شخص من العاملين في مكافحة الكوارث و3600 شرطي وحوالى 8000 جندي، كما قال رئيس الوزراء الذي تفقد منشآت الحماية المدنية في البلاد.