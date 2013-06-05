مقتل 14 عنصراً من حرس الحدود العراقي في كمين غرب بغداد

قتل مسلحون مجهولون 14 من عناصر قوات حماية الحدود العراقي، وقاموا بإحراق جثتي اثنين منهم، في نقطة تفتيش وهمية، الأربعاء، غرب بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال اللواء ياسر عاصم، من قيادة قوات الحدود: "إن 14 من عناصر قوات الحدود قتلوا في كمين نصبه مسلحون عبر نقطة تفتيش وهمية قرب بلدة النخيب"، الواقعة على بعد 200 كيلومتر من مدينة كربلاء 110 كلم جنوب بغداد.

وأضاف أن المسلحين "قاموا بإحراق جثتي اثنين من الضحايا". وأكد مصدر طبي في النخيب تلقي المركز الذي يعمل به جثث الضحايا.

وكانت عناصر قوات الحدود تستقل ثلاث سيارات مدنية في طريقها إلى نقاط التفتيش الحدودية التي تتولى المسؤولية عن حمايتها، وفقاً للمصدر الأمني.

وتقع النخيب في منطقة صحراوية تابعة لمحافظة الأنبار (غرب العراق)، حيث تنشط جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة.