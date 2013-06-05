نائب أردني يطلب طرد السفير السوري ويصفه بالوقاحة

أكد رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني النائب، بسام المناصير، الأربعاء 5 يونيو/حزيران، أنه سيطلب طرد السفير السوري بهجت سليمان من عمّان.

وقال المناصير لـ"العربية" إنه سيطلب في جلسة البرلمان الأحد المقبل، بصفته رئيس اللجنة، طرد السفير السوري من المملكة بعد أن تجاوز حدوده بوقاحة.

وأضاف أن سليمان شخص غير مرغوب فيه ويفتقر إلى أبسط قواعد الكياسة واللباقة والأدب، ويتدخل في شؤون دولة مضيفة، واصفاً السفير بالوقح وبأنه ينحدر من نظام يفتقر إلى كل الأعراف الأخلاقية والدبلوماسية والإنسانية.

وجاء ردّ المناصير عقب تعليق للسفير سليمان على صفحته الشخصية في "فيسبوك".

ونقلته وكالة "يو بي آي" عن السفير السوري قوله إن بلاده "تملك علاجاً ناجعاً لصواريخ باتريوت وهو صواريخ إسكندر"، وذلك رداً على طلب الأردن من الولايات المتحدة الأميركية نشر بطاريات باتريوت على حدودها الشمالية مع سوريا.

وقال سليمان في تعليق كتبه على "فيسبوك": "إذا كان البعض يجهل، فمن حقه أن يعرف، ومن واجبنا أن نعلمه أنّ داء صواريخ باتريوت له علاج ودواء ناجع جداً جداً، وهذا العلاج والدواء، هو صواريخ الإسكندر الموجودة والمتوافرة بكثرة في سوريا".

ومن جانبه، اعتبر المناصير أن العبرة ليست في السلاح لكن فيمن يمتلك السلاح الذي يحتاج إلى رجال وإرادة وعقيدة، وهو ما يفتقر إليه "حماة الديار" الذين لم يمارسوا يوماً فحولتهم إلا على أشقائهم من شعبهم الأعزل، على حد تعبيره.